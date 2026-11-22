Двое суток опасной погоды: Москву и Подмосковье предупредили о гололедице
В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень опасности до 24 ноября
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В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать двое суток — с 21:00 воскресенья, 22 ноября, до 21:00 вторника, 24 ноября. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.
По данным специалистов, помимо гололедицы, в столичном регионе возможно образование изморози. Жёлтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны и требуют повышенной осторожности.
Наиболее внимательными следует быть автомобилистам и пешеходам. На отдельных участках дорог и тротуаров может образоваться ледяная корка, особенно в ночные и утренние часы. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 23 ноября, в Москве ожидается небольшой снег, а ночная температура может опуститься до минус двух градусов.
Ранее Life.ru сообщал о продлении жёлтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье. Тогда синоптики также предупреждали о гололедице и возможном образовании изморози в ночные и утренние часы.