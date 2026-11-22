В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать двое суток — с 21:00 воскресенья, 22 ноября, до 21:00 вторника, 24 ноября. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

По данным специалистов, помимо гололедицы, в столичном регионе возможно образование изморози. Жёлтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны и требуют повышенной осторожности.

Наиболее внимательными следует быть автомобилистам и пешеходам. На отдельных участках дорог и тротуаров может образоваться ледяная корка, особенно в ночные и утренние часы. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 23 ноября, в Москве ожидается небольшой снег, а ночная температура может опуститься до минус двух градусов.