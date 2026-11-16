Декабрь от европейской части России до Дальнего Востока может оказаться заметно холоднее нормы даже на пике Эль-Ниньо, рассказала климатолог, профессор МГУ Дарья Гущина. По её словам, такой сценарий показывают сразу несколько североамериканских моделей.

Обычно в годы сильного Эль-Ниньо зимы в Евразии теплее, но на погоду в России влияет ещё около десятка процессов. Один из них уже дал о себе знать в ноябре — в стратосфере резко потеплело. Зимой это может повториться. Когда температура на такой высоте быстро растёт, в нижних слоях атмосферы могут формироваться устойчивые антициклоны, которые приносят сильные морозы.

«Если произойдёт усиление антициклонов, например, над Западной и Восточной Сибирью, то зима в этих регионах будет более холодной», — пояснила собеседница kp.ru.

Нынешний Эль-Ниньо уже преодолел порог, за которым его называют «супер». Для этого температура поверхности Тихого океана должна превысить норму более чем на два градуса. К середине октября в центральной и восточной частях океана отклонение превысило 3,3 градуса, а местами у берегов Перу — пять.

По оценке американского исследовательского проекта Climate Impact Lab, к февралю 2027 года жара, засухи, ливни и наводнения, связанные с Эль-Ниньо, могут унести жизни 451 тысячи человек. Учёный отметила, что ей неизвестно, как исследователи получили эту цифру. Для такой оценки нужно установить связь между гибелью людей и самим явлением.