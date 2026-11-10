Климатическое явление Эль-Ниньо достигнет пика в первой половине зимы и сохранится до весны 2027 года. Вероятность его продолжения японские метеорологи оценивают в 100%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Нынешний эпизод Эль-Ниньо начался весной 2026 года и уже стал самым мощным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1949 года. В октябре температура поверхности воды в контрольной области экваториальной части Тихого океана оказалась на 4,4 градуса выше нормы. Этот показатель превысил сентябрьский рекорд, составлявший четыре градуса. Японские синоптики ожидают дальнейшего усиления явления в начале зимы. После достижения пика аномальное прогревание воды должно постепенно ослабевать, однако его влияние сохранится как минимум до весны следующего года.

Эль-Ниньо возникает при необычно сильном повышении температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы и может менять распределение осадков и температуры в разных частях планеты, повышая риск засух и наводнений в отдельных регионах.