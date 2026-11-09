2026 год войдёт в четвёрку самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений, а мощное климатическое явление Эль-Ниньо может ещё сильнее разогреть планету. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном 9 ноября на климатической конференции ООН в Турции.

По оценкам специалистов, с января по сентябрь среднемировая температура оказалась на 1,47 градуса выше показателей доиндустриальной эпохи. Причём последние 12 лет уже стали самыми тёплыми за всю историю наблюдений, а период с 2023 по 2026 год занял первые четыре строчки температурного рейтинга.

Учёные предупреждают, что нынешний год ещё не показал всей силы потепления. Эль-Ниньо, набирающее мощность с августа, может достичь рекордной интенсивности к декабрю. Его влияние на глобальные температуры и погодные условия сохранится и в 2027 году.

«Эль-Ниньо не привносит на планету дополнительного тепла. Оно высвобождает тепло из океана, который сейчас теплее, чем когда-либо», — объяснила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

На фоне климатических изменений человечеству грозят более интенсивные волны жары, засухи, тропические циклоны и ливни. По словам специалистов, сочетание глобального потепления с мощным Эль-Ниньо повышает вероятность разрушительных погодных явлений в разных регионах мира.

Особую тревогу у климатологов вызывает состояние Мирового океана. Он поглощает около 90% избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами. По предварительным данным, теплосодержание океана продолжает обновлять рекорды уже десятый год подряд. Одновременно повышается уровень моря и ускоряется таяние ледников.

При этом рекордсменом по среднегодовой температуре пока остаётся 2024 год. ВМО допускает, что итоговый показатель 2026-го окажется выше предварительной оценки, поскольку наиболее заметное влияние Эль-Ниньо ещё впереди. Более того, сильнее всего это явление обычно сказывается на глобальной температуре в следующем году после своего развития.