Последнего ледника на австрийской стороне Алльгойских Высоких Альп больше нет, хотя остатки льда на горном склоне пока сохранились. Шварцмильцфернер официально утратил статус ледника после экстремально жаркого лета. Ледяная масса перестала двигаться под собственным весом, а именно движение считается одним из главных признаков настоящего ледника, сообщает Bild.

За минувшие тёплые месяцы расположенный на высоте около 2450 метров Шварцмильцфернер потерял более четырёх метров толщины и примерно половину своего объёма. Гляциолог Баварской академии наук Кристоф Майер считает, что уже после следующего лета оставшийся лёд может исчезнуть полностью.

Учёные наблюдают за этим участком Альп на протяжении 26 лет. Заметное сокращение ледяной массы фиксируется с 2016 года, причём после 2022-го процесс значительно ускорился. По словам Майера, ежегодно Альпы теряют несколько небольших ледников, а даже снежные зимы уже не способны компенсировать потери из-за слишком жаркого лета.

Прогноз исследователя касается и всего региона. При сохранении нынешних темпов потепления, по оценке Майера, Восточные Альпы могут полностью лишиться ледников в период с 2060 по 2070 год.

Особенно быстро ледники исчезают в Баварии. Четыре оставшихся немецких ледника за 2023–2025 годы потеряли 27,2% общей площади. Объём растаявшего льда достиг примерно миллиона кубометров. При этом Блауайс и Вацманн в Берхтесгаденских Альпах сократились по площади более чем на 40% каждый.

В ближайшие годы оба могут окончательно утратить статус ледников. Та же участь до конца десятилетия, по прогнозам специалистов, грозит Северному Шнеефернеру. Дольше остальных способен продержаться Хёллентальфернер, расположенный в более затенённой долине, однако и ему исследователи отводят не более десяти лет. Южный Шнеефернер перестал считаться ледником ещё в 2022 году.