Привет из 1963-го: Тающий ледник отдал альпинисту его потерянный более полувека назад рюкзак
Австрийцу вернули рюкзак спустя 60 лет после падения в ледниковую трещину
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
86-летнему альпинисту в Австрии вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял более 60 лет назад после падения в ледниковую трещину. Вещи обнаружили этим летом на тающем леднике Зульцтальфернер в Тироле, пишет The Guardian.
На высоте около 2955 метров турист нашёл рюкзак, ледоруб, фотоаппарат, курительную трубку и другие предметы, датируемые 1950–1960-ми годами. Внутри сохранились сильно повреждённые документы, по которым полиция смогла установить владельца находки.
Выяснилось, что мужчина потерял вещи ещё в августе 1963 года. Тогда он вместе с друзьями пересекал ледник и сорвался в трещину. Альпинисты были связаны верёвкой, поэтому товарищам удалось вытащить его наружу.
Чтобы облегчить себе подъём, мужчина снял рюкзак и бросил его в трещину. С тех пор он больше не видел ни сумку, ни оставшееся внутри снаряжение.
Сам 86-летний владелец по состоянию здоровья не смог приехать за находкой. Полиция передала вещи через его сына.
Подобные находки в Альпах случаются всё чаще по мере отступления ледников. Из-под тающего льда в последние десятилетия обнаруживали старое военное снаряжение, останки людей и даже предметы, пролежавшие там тысячи лет.
Ранее Life.ru писал, что из-под тающего ледника Трифт спустя 34 года показались тела двух бельгийских альпинистов, пропавших ещё в 1992 году. Личности погибших удалось подтвердить с помощью ДНК-анализа.
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