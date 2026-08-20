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20 августа, 01:42

В Швейцарии нашли тела двух бельгийских альпинистов, пропавших в 1992 году

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тела двух бельгийских альпинистов, пропавших в Швейцарии в 1992 году, обнаружили спустя 34 года. Останки нашли в кантоне Вале после того, как они освободились из-под тающего ледника Трифт, сообщили в местной полиции.

Находку сделал турист. Проведённый ДНК-анализ подтвердил личности погибших — это были двое граждан Бельгии в возрасте 39 и 41 года, которые числились пропавшими в районе горы Вайсмис.

В кантональной полиции отметили, что подобные находки происходят по мере отступления ледников.

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Артём Гапоненко
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