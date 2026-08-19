Сложнее Эвереста: Альпинист объяснил, почему тело Наговициной останется на пике Победы

Эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы практически нереально из-за экстремальной высоты и сложности маршрута, полагает председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко. Сам он трижды поднимался на эту вершину и уверен, что проводить такую операцию выше семи тысяч метров слишком опасно.

По словам специалиста, киргизский пик Победы значительно сложнее Эвереста. С 1950-х по 2025 год на вершину смогли подняться 909 человек, при этом 87 альпинистов погибли. Случаи эвакуации тел были, но около 20 таких операций проходили ниже семитысячной отметки.

Наговицина находится выше этой высоты. В нынешнем сезоне добраться до неё спасательным группам не удалось, а восхождения на пик Победы уже завершены. Поэтому возможность спустить тело остаётся практически нулевой, отметил собеседник «КП-Пермь».

Напомним, 12 августа 2025 года Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и осталась ждать помощи на высоте около семи тысяч метров. Спасательная операция результатов не дала. Недавно МЧС Киргизии признало техническую невозможность эвакуации тела.