«Без шансов»: МЧС Киргизии признало техническую невозможность эвакуации тела Наговициной
МЧС Киргизии: Спасатели не рискнут жизнями ради эвакуации тела Наговициной
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Спасатели Киргизии пока не могут подняться к месту нахождения тела российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы. В МЧС республики заявили, что операция возможна только при достаточных гарантиях безопасности. В ведомстве отметили, что погода в районе происшествия способна резко меняться, создавая опасные условия для проведения спасательных и эвакуационных работ.
Есть и техническое ограничение. Имеющийся у киргизского МЧС вертолёт Airbus H-125 способен совершать посадку на высоте до 7010 метров, тогда как предполагаемое место нахождения Наговициной расположено примерно на отметке 7102 метра. При этом в министерстве подчеркнули, что одной хорошей погоды для проведения операции недостаточно — специалисты должны оценить риски для жизни и здоровья спасателей.
«Таким образом, посадка непосредственно на предполагаемой высоте нахождения альпинистки с использованием имеющегося у МЧС Кыргызской Республики Airbus H-125 технически невозможна», — сообщил представитель МЧС республики РИА «Новости».
Напомним, что 12 августа 2025 года российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги на пике Победы — высочайшей вершине Тянь-Шаня. Это произошло на высоте около 7,2 километра во время её спуска после восхождения. Несмотря на то, что другие альпинисты неоднократно пытались спасти её, все эти попытки оказались безуспешными. Сложнейшие погодные условия серьёзно затрудняли любые действия на такой экстремальной высоте. К тому же, в ходе одной из спасательных операций погиб один из участников группы, что сделало дальнейшие попытки ещё более рискованными. У Наговициной к тому моменту было повреждено снаряжение, а запасы провизии и топлива почти закончились. Официальные поисково-спасательные мероприятия были свёрнуты 25 августа, так как все усилия по её эвакуации не принесли результата. 2 сентября беспилотник, который отправили к её лагерю, не зафиксировал никаких признаков жизни, что подтвердило самые печальные предположения. Представитель МЧС Киргизии сообщал, что возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы сопряжена с крайне высоким риском для спасателей, поскольку эта вершина считается одной из самых опасных в мире, а работы на высоте свыше 7000 метров угрожают их жизням.
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