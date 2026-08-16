«Без шансов»: МЧС Киргизии признало техническую невозможность эвакуации тела Наговициной

Спасатели Киргизии пока не могут подняться к месту нахождения тела российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы. В МЧС республики заявили, что операция возможна только при достаточных гарантиях безопасности. В ведомстве отметили, что погода в районе происшествия способна резко меняться, создавая опасные условия для проведения спасательных и эвакуационных работ.

Есть и техническое ограничение. Имеющийся у киргизского МЧС вертолёт Airbus H-125 способен совершать посадку на высоте до 7010 метров, тогда как предполагаемое место нахождения Наговициной расположено примерно на отметке 7102 метра. При этом в министерстве подчеркнули, что одной хорошей погоды для проведения операции недостаточно — специалисты должны оценить риски для жизни и здоровья спасателей.

«Таким образом, посадка непосредственно на предполагаемой высоте нахождения альпинистки с использованием имеющегося у МЧС Кыргызской Республики Airbus H-125 технически невозможна», — сообщил представитель МЧС республики РИА «Новости».