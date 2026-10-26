Ледяной гигант проснулся в Альпах: Огромная глыба ползёт к деревне по 20 см в день

Огромная глыба льда массой около 250 тысяч тонн медленно сползает с горного склона над швейцарской деревней Ранда. Власти опасаются, что её обрушение на фоне снегопадов может спровоцировать мощную лавину. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Опасный участок находится на восточном висячем леднике горы Вайсхорн в кантоне Вале. По словам инженера по природным опасностям Норберта Карлена, ледяная масса продолжает двигаться в сторону долины со скоростью до 20 сантиметров в сутки. Её нестабильность специалисты заметили ещё в августе.

Сейчас в районе действует третий уровень предупреждения из четырёх возможных. За ледником ведётся постоянное наблюдение, а потенциально опасные участки закрыты для посещения. При непосредственной угрозе обрушения власти могут объявить высший уровень тревоги и провести эвакуацию.

Главное опасение специалистов связано с приближением зимы. На расположенном ниже леднике Бис в ближайшие недели может накопиться метр свежего снега или даже больше. Если гигантский ледяной блок сорвётся со склона, он способен увлечь за собой снежные массы и значительно увеличить разрушительную силу лавины.

Эксперт Швейцарского института исследования снега и лавин Стефан Маргрет предупредил, что при неблагоприятных условиях ледяной обвал может запустить цепную реакцию из нескольких снежных лавин. Впрочем, подобное развитие событий он пока оценивает как маловероятное.

Для небольшой деревни Ранда, где проживают около 450 человек, ледяные обвалы не новая угроза. В 1636 году мощная ледово-снежная лавина унесла жизни 37 местных жителей, а в 1720 году аналогичная катастрофа привела к гибели ещё 12 человек.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении швейцарского геоморфолога Роберта Кеннера. Учёный объяснял, что разрушительные обвалы ледяных и горных масс могут происходить и в европейских Альпах, особенно при сочетании нескольких опасных природных факторов.