Град размером с куриное яйцо обрушился на бразильский город Сантьяго в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Ледяные глыбы повредили крыши жилых домов, а вода хлынула внутрь некоторых зданий.

Град размером с яйцо пробил крыши домов в бразильском Сантьяго. Видео © Х / TEMPO OESTE, kbça, Meteorologista Piter Scheuer

Сильный шторм накрыл город вечером 26 сентября примерно в 20:40 по местному времени. Особенно заметные последствия зафиксировали в центральной части Сантьяго и районе Алту-да-Боа-Виста.

Крупный град пробивал кровлю и забивал водостоки, из-за чего помещения начало затапливать. Улицы и дворы местами оказались усеяны толстым слоем льда. К непогоде также присоединился сильный ветер.

Зона сильной атмосферной нестабильности сформировалась в районе Уругваяны. Крупный град также прошёл в Алегрети, после чего грозовой фронт добрался до Сантьяго и продолжил смещаться на северо-восток штата.

Ранее Life.ru рассказывал, как смерч и град размером с куриное яйцо обрушились на Курганскую область. Очевидцы сняли гигантскую воронку в Далматовском округе, а вскоре после неё начался мощный град. По данным на момент происшествия, информации о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.