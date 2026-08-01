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Регион
1 августа, 03:43

Смерч и град размером с яйцо обрушились на Курганскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jasmine Sahin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jasmine Sahin

Жители Курганской области стали свидетелями необычного и опасного явления: над регионом сформировался мощный смерч, а вслед за ним выпал крупный град.

Очевидец снял смерч во время мощной грозы под Курганом. Видео © Telegram / ЧП Курган

Кадры стихии снял очевидец из деревни Большой Беркут Далматовского округа. На видео заметна огромная воздушная воронка, которая поднимается над землёй и уходит высоко в облака.

Почти сразу после появления смерча начался сильный град. По словам местных жителей, размеры некоторых градин оказались сопоставимы с куриным яйцом. Кадры последствий непогоды появились в местных пабликах. Пользователи отметили, что такие крупные градины могут представлять опасность для людей, автомобилей и построек.

Информации о пострадавших и серьёзных разрушениях после удара стихии не поступало.

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Юния Ларсон
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