Гора с обёртки шоколада Toblerone «облысела» из-за дикой жары в Европе

Новые фотографии пика Маттерхорн в Швейцарии показывают почти оголённые склоны вершины, которую часто представляют заснеженной. На снимки, сделанные в конце сентября, обратили внимание Daily Mail и метеорологическое издание iMeteo.

На видимой стороне горы преобладают тёмные скалы, а снег сохранился лишь на отдельных участках. Эксперты связывают такой вид Маттерхорна с необычно тёплым и сухим сентябрём в Альпах. Если потепление продолжится подобными темпами, то скалу будет не узнать в обозримом будущем. Лето 2026 года стало самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений, согласно данным европейской климатической службы Copernicus.

Маттерхорн долгие годы был изображён на упаковке шоколада Toblerone. В 2023 году производитель заменил его изображением другой горной вершины после переноса части производства из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Европа может столкнуться с дефицитом картофеля после аномально жаркого и сухого лета. В четырёх ключевых странах-производителях — Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах — урожай в 2026 году оценивают всего в 19,5–20,5 млн тонн против рекордных 27,3 млн тонн годом ранее.