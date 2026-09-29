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Опубликовано 29 сентября, 13:17

Гора с обёртки шоколада Toblerone «облысела» из-за дикой жары в Европе

Гора Маттерхорн в Швейцарии до и после «облысения» из-за рекордной жары. Обложка © Wikipedia / Dirk Beyer, g.naharro

Гора Маттерхорн в Швейцарии до и после «облысения» из-за рекордной жары. Обложка © Wikipedia / Dirk Beyer, g.naharro

Новые фотографии пика Маттерхорн в Швейцарии показывают почти оголённые склоны вершины, которую часто представляют заснеженной. На снимки, сделанные в конце сентября, обратили внимание Daily Mail и метеорологическое издание iMeteo.

На видимой стороне горы преобладают тёмные скалы, а снег сохранился лишь на отдельных участках. Эксперты связывают такой вид Маттерхорна с необычно тёплым и сухим сентябрём в Альпах. Если потепление продолжится подобными темпами, то скалу будет не узнать в обозримом будущем. Лето 2026 года стало самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений, согласно данным европейской климатической службы Copernicus.

Маттерхорн долгие годы был изображён на упаковке шоколада Toblerone. В 2023 году производитель заменил его изображением другой горной вершины после переноса части производства из Швейцарии.

Во Франции зафиксировали рекордную жару выше 40 градусов
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Ранее сообщалось, что Европа может столкнуться с дефицитом картофеля после аномально жаркого и сухого лета. В четырёх ключевых странах-производителях — Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах — урожай в 2026 году оценивают всего в 19,5–20,5 млн тонн против рекордных 27,3 млн тонн годом ранее.

Больше новостей о ценах и ситуации на европейских рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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