Карта исчезающего мира: Учёные спрогнозировали судьбу 211 тысяч ледников

Учёные рассчитали судьбу более 211 тысяч ледников Земли при разных сценариях глобального потепления. Интерактивная карта Global Glacier Extinction Explorer позволяет увидеть, когда может исчезнуть каждый из них при повышении средней температуры на 1,5, 2, 2,7 или 4 °C относительно доиндустриального уровня.

Разница между сценариями оказалась огромной. При потеплении на 1,5 °C к 2100 году из 211 490 ледников сохранятся около 95,9 тысячи, то есть планета потеряет примерно 55%. При 2,7 °C останутся около 43,9 тысячи, а при 4 °C — лишь 18,3 тысячи, или примерно 9% от нынешнего числа.

Пик исчезновения ледников, согласно моделированию, придётся на середину века. При сценарии +1,5 °C около 2041 года могут исчезать примерно две тысячи ледников ежегодно. При +4 °C максимум сместится к середине 2050-х и достигнет примерно четырёх тысяч в год.

При этом исследователи считают ледник исчезнувшим не только после полного таяния. Такой статус ему присваивается, если площадь сокращается ниже 0,01 квадратного километра либо остаётся менее 1% первоначального объёма льда. Расчёты сделаны с помощью трёх глобальных моделей.

Карта основана на исследовании международной группы учёных, опубликованном в Nature Climate Change. Авторы отдельно подчёркивают, что речь идёт о модельных сценариях, а итоговые потери напрямую зависят от уровня дальнейшего потепления. Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды в эти расчёты не включены.

Ранее Life.ru сообщал, что в российской Арктике за последние 15 лет обнаружили около 30 новых островов. По данным издания, появление части суши связано с отступлением ледников на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.