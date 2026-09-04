Веками стоял неколебимо: Эверест может растаять из-за «‎писающих» альпинистов

Массовый туризм на Эвересте может ускорять разрушение ледников из-за разного вида отходов, которые оставляют посетители горы. Исследователи подсчитали, что человеческая активность влияет на состояние снежного покрова. Научная работа опубликована в журнале Springer Nature.

Каждый сезон тысячи альпинистов и сопровождающих их людей поднимаются на высочайшую вершину планеты. Из-за отсутствия полноценной инфраструктуры часть отходов попадает непосредственно на ледники.

По оценкам специалистов, ежедневно на склонах Эвереста остаются тысячи литров мочи, а её воздействие вместе с другими факторами приводит к дополнительному таянию снега и льда. Помимо этого, на состояние горы влияют мусор, использование топлива и работа оборудования. За сезон из-за совокупного воздействия людей могут исчезать тысячи тонн ледяного покрова.

Учёные отмечают, что последствия становятся заметны не только на земле, но и при наблюдении со спутников. Изменения ледниковой поверхности могут повышать риск схода лавин и создавать угрозу для населённых пунктов у подножия горы. Экологи предупреждают, что рост туристического потока требует новых правил обращения с отходами в районе Эвереста, чтобы снизить нагрузку на уникальную экосистему.

Ранее учёные предупредили о возможных рисках разрушения ледника Туэйтса в Антарктиде, который удерживает часть Западно-Антарктического ледяного щита. Его полное исчезновение может привести к заметному повышению уровня мирового океана, однако эксперты считают, что процесс займёт десятилетия или даже столетия.