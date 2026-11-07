В Москве и Подмосковье продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать в ночь с субботы на воскресенье, 8 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, новый период предупреждения начнётся в 21:00 7 ноября и завершится в 09:00 8 ноября. Ночью и утром в отдельных районах столичного региона также возможно образование изморози.

Жёлтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. Из-за образования скользких участков на дорогах автомобилистам и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, особенно в утренние часы.

Ранее Life.ru сообщал, что жёлтый уровень погодной опасности действовал в Москве и Подмосковье уже третью ночь подряд. Предыдущее предупреждение распространялось на период с вечера 6 ноября до утра 7 ноября. Теперь синоптики предупредили об опасных условиях и на следующую ночь.

Погодные изменения начались в столичном регионе ещё в начале недели. Так, 3 ноября в Москве и Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали в районе Шереметьево, Зеленограда и подмосковной Истры. При этом синоптики отмечали, что устойчивого снежного покрова пока ожидать не стоит.

Как изменится погода после ночной гололедицы и когда вернётся мокрый снег, читайте в прогнозе на 12 ноября.