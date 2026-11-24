Метеорологическая зима началась в Москве во вторник, 24 ноября. Среднесуточная температура воздуха составила минус 0,8 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В столице началась метеорологическая зима. Сегодняшний день, 24 ноября, стал первым днём холодного сезона с отрицательной среднесуточной температурой. По данным базовой метеостанции города — ВДНХ, показатель составил минус 0,8 градуса», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Синоптик отметил, что, согласно прогнозам, в ближайшие семь-десять дней среднесуточная температура в столице также будет оставаться ниже нуля. Это позволяет говорить о наступлении метеорологической зимы.

«Произошло это с опозданием на 12 дней относительно средней многолетней даты», — подчеркнул Леус.

Ранее госкорпорация Роскосмос показала снимки балканского циклона, который принёс сильные снегопады в Центральную Россию и добрался до столичного региона. На опубликованном кадре видна обширная облачная масса, накрывшая значительную часть европейской территории России. Помимо центральных регионов страны, на снимках различимы юго-восточная часть Европы, Турция и Центральная Азия. Москва обозначена на изображении отдельной точкой под плотным облачным покровом.