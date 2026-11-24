Госкорпорация Роскосмос показала снимки балканского циклона, который принёс сильные снегопады в Центральную Россию и добрался до столичного региона. Атмосферный вихрь запечатлели российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

На опубликованном кадре видна обширная облачная масса, накрывшая значительную часть европейской территории России. Помимо центральных регионов страны, на снимках различимы юго-восточная часть Европы, Турция и Центральная Азия. Москва обозначена на изображении отдельной точкой под плотным облачным покровом.

Причиной резкого ухудшения погоды стал балканский циклон «Вилка», пришедший с юго-запада. Он принёс осадки в виде снега, сильный ветер и метель. Непогода затронула не только столичный регион, но и другие территории Центральной России.

Синоптики предупреждали, что снегопад продолжится в течение дня, ночью и в среду, 25 ноября. В отдельных районах Москвы и Подмосковья ожидаются налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и снежные заносы.

Власти Москвы и области ввели жёлтый уровень погодной опасности. Городские службы переведены на усиленный режим работы, а автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.