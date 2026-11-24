Из космоса показали циклон, который принёс в Москву снегопад и метель
Обложка © Пресс-служба Роскосмоса
Госкорпорация Роскосмос показала снимки балканского циклона, который принёс сильные снегопады в Центральную Россию и добрался до столичного региона. Атмосферный вихрь запечатлели российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
На опубликованном кадре видна обширная облачная масса, накрывшая значительную часть европейской территории России. Помимо центральных регионов страны, на снимках различимы юго-восточная часть Европы, Турция и Центральная Азия. Москва обозначена на изображении отдельной точкой под плотным облачным покровом.
Причиной резкого ухудшения погоды стал балканский циклон «Вилка», пришедший с юго-запада. Он принёс осадки в виде снега, сильный ветер и метель. Непогода затронула не только столичный регион, но и другие территории Центральной России.
Синоптики предупреждали, что снегопад продолжится в течение дня, ночью и в среду, 25 ноября. В отдельных районах Москвы и Подмосковья ожидаются налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и снежные заносы.
Власти Москвы и области ввели жёлтый уровень погодной опасности. Городские службы переведены на усиленный режим работы, а автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Ранее Life.ru сообщал, что балканский циклон «Вилка» принесёт в Москву сильную метель и сугробы. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столичном регионе могут достигать 17 метров в секунду, а высота снежного покрова — 11 сантиметров. Непогода также затронет Подмосковье и другие регионы Центральной России.