Шереметьево ограничило число взлётов и посадок из-за снегопада
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Аэропорт Шереметьево временно ограничил количество взлётно-посадочных операций из-за ожидаемого снегопада. Особый режим будет действовать до 16:00 мск 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Меру приняли для обеспечения безопасности полётов на фоне прогнозируемого ухудшения погодных условий. Ограничения затрагивают как взлёты, так и посадки воздушных судов.
Авиакомпании совместно с аэропортовыми службами корректируют расписание и принимают оперативные решения, чтобы сохранить регулярность авиасообщения.
При этом непосредственно в терминалах обстановка остаётся спокойной. По данным Шереметьево, скоплений пассажиров пока нет.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе своих рейсов и учитывать возможные изменения времени вылета и прилёта.
Ранее Life.ru сообщал, что Москву накроет сильнейший снегопад сезона, который может продолжаться почти двое суток. По прогнозам специалистов, мощный циклон принесёт обильные осадки не только в столицу, но и в соседние регионы Центральной России.