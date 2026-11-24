Аэропорт Шереметьево временно ограничил количество взлётно-посадочных операций из-за ожидаемого снегопада. Особый режим будет действовать до 16:00 мск 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Меру приняли для обеспечения безопасности полётов на фоне прогнозируемого ухудшения погодных условий. Ограничения затрагивают как взлёты, так и посадки воздушных судов.

Авиакомпании совместно с аэропортовыми службами корректируют расписание и принимают оперативные решения, чтобы сохранить регулярность авиасообщения.

При этом непосредственно в терминалах обстановка остаётся спокойной. По данным Шереметьево, скоплений пассажиров пока нет.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе своих рейсов и учитывать возможные изменения времени вылета и прилёта.