Москву во вторник, 24 ноября, накроет самый сильный снегопад с начала сезона. Снег будет идти почти без перерыва до середины среды, 25 ноября, а высота снежного покрова может достигнуть 10 сантиметров. Такой прогноз опубликовал портал XRAS метео, поддерживаемый лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной резкого ухудшения погоды станет мощный циклон диаметром около тысячи километров. По расчётам специалистов, снегопад начнётся примерно в 15:00, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на среду. За это время может выпасть до 15 сантиметров снега.

Центр атмосферного вихря пройдёт примерно в 200 километрах к юго-востоку от столицы, в районе Рязани. Атмосферное давление за полсуток может снизиться почти на 10 миллиметров ртутного столба. Одновременно усилится северный ветер, порывы которого достигнут 13–16 метров в секунду.

Снегом засыплет не только Москву. В зоне действия циклона окажутся Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Ярославль и Тверь. Холодный воздух задержится в Центральной России как минимум до конца недели. К выходным температура в столице может опуститься до минус 7–9 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также прогнозирует сильный снегопад. По его оценке, первые осадки в Москве начнутся ещё утром 24 ноября, примерно в 09:00–10:00, а к вечеру снежный покров достигнет 5–7 сантиметров. В среду его высота может увеличиться до 9 сантиметров.

Ранее Life.ru рассказывал, когда в Москву придёт метеорологическая зима. По предварительным оценкам Гидрометцентра, 24 ноября температура в столице опустится ниже климатической нормы, однако окончательное наступление зимы будет зависеть от устойчивости похолодания.