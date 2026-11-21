В зимнюю кормушку для синиц и воробьёв лучше насыпать сырые несолёные семечки подсолнечника, посоветовал ветеринар Пётр Смирнов. По его словам, в мороз птицы тратят больше энергии, чтобы согреться.

«Сдобу, булки, печенье и солёные сухарики птицам давать не надо. <...> Даже на свежем хлебе быстро появляется плесень, если он намок в кормушке или лежит на снегу, а это очень для них опасно», — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Помимо семечек, подойдут просо, овёс и дроблёная кукуруза. Для синиц можно подвесить кусочек несолёного сала без специй и копчения. Дрозды и снегири охотно едят кусочки свежего яблока, ягоды рябины, боярышника и калины.

Корм эксперт рекомендовал добавлять небольшими порциями, по мере того как птицы его съедают. Перед этим кормушку стоит очистить от шелухи, остатков еды и грязи. Подкормку важно продолжать каждый день, особенно в снегопады и морозы.