«На кого батон крошишь?»: Ветеринар объяснил, чем нельзя кормить птиц зимой
Ветеринар Смирнов посоветовал кормить птиц зимой сырыми несолёными семечками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В зимнюю кормушку для синиц и воробьёв лучше насыпать сырые несолёные семечки подсолнечника, посоветовал ветеринар Пётр Смирнов. По его словам, в мороз птицы тратят больше энергии, чтобы согреться.
«Сдобу, булки, печенье и солёные сухарики птицам давать не надо. <...> Даже на свежем хлебе быстро появляется плесень, если он намок в кормушке или лежит на снегу, а это очень для них опасно», — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Помимо семечек, подойдут просо, овёс и дроблёная кукуруза. Для синиц можно подвесить кусочек несолёного сала без специй и копчения. Дрозды и снегири охотно едят кусочки свежего яблока, ягоды рябины, боярышника и калины.
Корм эксперт рекомендовал добавлять небольшими порциями, по мере того как птицы его съедают. Перед этим кормушку стоит очистить от шелухи, остатков еды и грязи. Подкормку важно продолжать каждый день, особенно в снегопады и морозы.
Ранее орнитолог раскрыла пользу птичьего пения для психики. По словам эксперта, зимняя подкормка помогает пернатым пережить холода, а их пение благотворно влияет на эмоциональное состояние людей.