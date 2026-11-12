С наступлением холодов желание накормить птиц может обернуться для них настоящей бедой: некоторые привычные человеку продукты способны вызвать у пернатых серьёзные нарушения в организме. Особую опасность представляют солёные угощения, а хлеб не подходит в качестве основной зимней подкормки. В Синичкин день, который отмечается 12 ноября, доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько объяснила Life.ru, как правильно подкармливать синиц и помочь им пережить холода.

По словам специалиста, с наступлением холодов синицы, сойки, свиристели и снегири чаще появляются вблизи человеческого жилья, где могут найти пропитание. Однако забота о пернатых требует определённых знаний: организм маленькой птицы устроен совершенно иначе, чем человеческий. Например, масса большой синицы составляет всего 15–20 граммов, а нормальная температура тела достигает 41–42 градусов. Сердце при этом может сокращаться более 500 раз в минуту.

Метаболизм синиц — это результат эволюционной адаптации к образу жизни маленькой, активной птицы, которая должна выживать в условиях резких перепадов температур и постоянной угрозы со стороны хищников. Елена Слынько Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ

Эксперт обратила внимание и на особенности пищеварения пернатых. В отличие от человека, у синиц сравнительно короткий пищеварительный тракт, а переработка пищи происходит быстро. Птицы захватывают корм клювом и проглатывают его, после чего он подвергается механической и химической обработке в пищеварительной системе.

Особую опасность представляет человеческая еда с высоким содержанием соли. Из-за небольшого размера тела избыток хлорида натрия способен вызвать у синиц нарушения водно-солевого баланса и обезвоживание. По словам Слынько, в тяжёлых случаях солёный корм может привести к поражению внутренних органов.

«Жареные семечки, а также солёное или жареное сало — вредный для птиц корм», — предупредила специалист.

Не стоит предлагать синицам и молоко. Пищеварительная система птиц не приспособлена к его употреблению, поэтому такая подкормка может вызвать расстройство пищеварения. В холодное время года подобные проблемы особенно нежелательны, поскольку птицам необходимо постоянно восполнять энергетические затраты.

Зимой организм синицы использует особые механизмы экономии энергии. В частности, некоторые птицы способны снижать температуру тела во время ночного отдыха, сокращая расход энергетических запасов. Утром им вновь требуется поддерживать активный обмен веществ, поэтому в морозы особенно важен питательный корм.

Хлебные крошки не являются подходящей основой зимнего рациона синиц. Такая пища уступает семенам и животным жирам по питательной ценности, а размокшие и испорченные остатки могут навредить птицам. Поэтому вместо продуктов с человеческого стола лучше выбирать специализированную подкормку.

«Идеальная еда для синицы должна быть сырой, несолёной, высококалорийной и требовать минимум времени на обработку», — подчеркнула Слынько.

В качестве подходящего корма биолог назвала сырые несолёные семечки подсолнечника, несолёное сало, говяжий жир и специальные жировые шарики из смеси семян и жира. Также можно использовать сушёные ягоды рябины и боярышника. При этом жареные семечки, солёные и испорченные продукты необходимо исключить.

«Синица умирает не от отсутствия корма. Она может заполнить зоб хлебными крошками и погибнуть от истощения, поскольку такой корм низкокачественный и не даёт её стремительному обмену веществ достаточно усвояемой энергии», — заключила биолог.

Важен не только состав подкормки, но и состояние самой кормушки. Остатки пищи следует своевременно убирать, а кормушку регулярно очищать, чтобы снизить риск распространения инфекций. Для жировых шариков лучше использовать безопасные держатели без пластиковых сеток, в которых птицы могут запутаться.