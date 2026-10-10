Феномен мурмурации: Орнитолог раскрыла причины высокоскоростных танцев птиц в небе

Необычные движения птичьих стай, снятые в московском небе, могут помогать пернатым защищаться от хищников и отрабатывать совместные манёвры. Однако единого объяснения мурмурации — полёта с постоянно меняющимися фигурами — у учёных пока нет, рассказала орнитолог, кандидат биологических наук Александра Василевская.

Среди возможных причин она выделила привлечение сородичей к кормёжке и ночлегу. Общий руководитель для таких перестроений не нужен: каждая особь ориентируется на пять-семь ближайших соседей. Их реакция передаётся дальше, и направление меняет вся стая, отметила собеседница сайта MK.ru.

Версия о защите от хищников объясняет происходящее лишь частично, добавил ветеринар и орнитолог Иван Краснов. Он подчеркнул, что в плотном скоплении действительно труднее выбрать отдельную жертву. Но подобные полёты происходят и без видимой угрозы, поэтому их назначение и механизмы продолжают изучать.

Ранее москвичам рассказали, что наблюдать воздушные танцы скворцов можно примерно до середины октября. Застать эффектное зрелище проще на рассвете или перед закатом.