Птичье Евровидение: Учёные выяснили, у кого из пернатых самый лучший вокал

Самым приятным для человеческого слуха оказалось пение чёрного дрозда, чья мелодия напоминает мягкие звуки флейты. К такому выводу пришли исследователи из Тюбингенского университета, чью работу описало издание Daily Mail.

Учёные попытались понять, какие именно черты делают птичьи трели красивыми. Оказалось, что больше всего нравятся разнообразные, высокие и не слишком громкие звуки. За чёрным дроздом в рейтинге расположились нежная песня пеночки-веснички и звонкая, «бурлящая» мелодия черноголовой славки.

На противоположном конце списка оказалась сипуха с её резким пронзительным криком. Также низкие оценки получили египетский гусь, издающий хрипы и гоготание, и серая цапля с грубым скрипучим голосом.

В опросе участвовали 84 человека. Им дали послушать 123 песни диких птиц, которые часто встречаются в Германии, и попросили оценить каждую по пятибалльной шкале. Чёрный дрозд набрал в среднем 4,52 балла, а сипуха — всего 1,32.

Как выяснилось, приятнее всего воспринимаются песни с узкой полосой частот, сложным рисунком, высокой частотой и умеренной громкостью. Лидеры рейтинга к тому же избегали диапазона, к которому человеческое ухо особенно чувствительно.

По словам доктора Надин Кальб, чтобы находить птичьи звуки красивыми, вовсе не обязательно быть любителем птиц. «Это говорит о том, что удовольствие от птичьего пения связано с чем-то более фундаментальным, чем просто знание того, что вы слушаете», — сказала она Daily Mail. Умение различать птиц по виду или голосу на оценку никак не влияло.

Исследователи, чья работа опубликована в журнале Frontiers in Bird Science, считают, что результаты пригодятся при обустройстве парков и таких напряжённых мест, как больничные приёмные. Кальб добавила, что человек, возможно, устроен так, чтобы предпочитать переменчивые звуки умеренной громкости, поскольку они говорят о безопасной и спокойной обстановке.

Ранее в Салехарде местные жители заметили необычных воробьёв с почти полностью белым оперением, о которых сообщили в городской администрации. В мэрии предположили, что такая окраска связана с генетической особенностью пернатых, ведь белый цвет может появляться при нарушении выработки или распределения меланина. Среди возможных причин называли лейкизм, альбинизм и возрастное поседение. Отмечалось, что летом 2026 года похожих птиц замечали и в других российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Волгограде.