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17 августа, 16:47

Воробьёв-«мутантов» нашли в столице Ямала

Странных белых воробьёв с мутациями заметили в Салехарде

Обложка © Telegram / АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА

Обложка © Telegram / АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА

В Салехарде местные жители заметили необычных воробьёв с почти полностью белым оперением. О редких птицах рассказали в городской администрации. В мэрии предположили, что необычная окраска связана с генетической особенностью пернатых.

Белый цвет у воробьёв может появляться при нарушении выработки или распределения меланина. Среди возможных причин называют лейкизм, альбинизм и возрастное поседение.

Летом 2026 года похожих птиц замечали и в других российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Волгограде. Такая окраска встречается редко, поэтому белые воробьи быстро привлекают внимание горожан и фотографов.

«Птицы-домоседы»: Стрижи из года в год возвращаются в свои старые гнёзда
«Птицы-домоседы»: Стрижи из года в год возвращаются в свои старые гнёзда

Ранее учёные выяснили, что пение птиц устроено по тем же статистическим законам, что и человеческая речь.

Например, у бенгальских амадин обнаружили повторяющиеся сочетания звуков, напоминающие отдельные «слова». Учёные анализировали пение птиц по методике, которую применяют при изучении освоения речи младенцами: они запоминают часто соседствующие звуки и постепенно выделяют из них слова.

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Александра Мышляева
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