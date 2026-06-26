«Птицы-домоседы»: Стрижи из года в год возвращаются в свои старые гнёзда

Мигрирующие стрижи каждый год возвращаются в свои гнёзда в зданиях, показало исследование Королевского общества защиты птиц (RSPB). Учёные за 15 лет изучили 190 птиц из 243 гнёзд в деревне на Дартмуре и выяснили, что 94% стрижей повторно использовали те же места гнездования, что и в предыдущем году, пишет The Guardian.

Стриж, занесённый в Красный список, — один из наиболее уязвимых видов в Великобритании. Его численность сократилась на 70% с 1995 года из-за потери мест гнездования, часто в результате замены крыш или улучшения теплоизоляции старых зданий. Интересно, что птицы проявляют большую преданность своему гнезду, чем партнёру: только 59% пар образуются с одним и тем же партнёром.

«Долгое время мы полагали, что стрижи верны своим местам гнездования, возвращаясь каждую весну на одни и те же гнёзда и к одним и тем же партнёрам. Но впервые мы задокументировали, насколько сильно они привязаны к своим гнёздам, что подчёркивает, насколько важно защищать места их гнездования в наших окрестностях», — сказал главный научный сотрудник RSPB Малкольм Берджесс.

В Шотландии установка «кирпичей для стрижей» — пустотелых кирпичей стоимостью 35 фунтов — стала обязательной для новых зданий. Правительство Англии пока отказывается от этой меры.

«Сокращение численности стрижей вызывает серьёзную обеспокоенность, и без увеличения количества мест для гнездования мы станем свидетелями дальнейшего сокращения популяции», — предупредил Берджесс.

Ранее старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский сообщил, что численность пчёл в России за два десятилетия сократилась в 2,5 раза — с более чем 10 млн семей до менее 4 млн. Он отметил, что их не хватает для опыления как диких растений, так и сельхозкультур.