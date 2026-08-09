Чирикают по правилам: В песнях птиц нашли те же законы, что в человеческой речи

Пение птиц оказалось устроено по некоторым из тех же статистических принципов, что и человеческая речь. Учёные обнаружили у бенгальских амадин устойчивые последовательности звуков, которые по своей структуре напоминают слова. Об этом пишет Science Advances.

Исследователи применили к птичьим песням методы, с помощью которых изучают освоение языка младенцами. Маленькие дети постепенно замечают, какие звуки часто встречаются рядом, и благодаря этому учатся выделять отдельные слова в непрерывной речи.

Похожий принцип обнаружился и у амадин. Определённые комбинации слогов регулярно повторялись вместе, образуя своеобразные звуковые «блоки», а частота их использования подчинялась распределению Ципфа, характерному для человеческих языков.

Выяснилась ещё одна общая закономерность: наиболее часто используемые последовательности у птиц обычно короче, а редкие — длиннее. Такой же принцип действует в человеческой речи, где особенно востребованные слова со временем склонны становиться компактнее.

Причём подобная структура появлялась уже на ранних этапах обучения пению. Авторы считают, что она может формироваться естественным образом, потому что упрощает запоминание и передачу сложной системы сигналов следующим поколениям.

Ранее похожие статистические закономерности эта же команда обнаружила в песнях горбатых китов. Учёные подчёркивают: результаты не означают, что у птиц или китов существует человеческий язык, однако показывают, что некоторые его базовые свойства могут возникать независимо у видов, которые учатся общению друг у друга.

В июле учёные выяснили, что пятнистые гиены используют сразу несколько способов общения. Во время игр хищники сочетают мимику с голосовыми сигналами, причём исследователи насчитали у них 13 разных звуков.