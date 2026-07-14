Гиены оказались мастерами общения: 13 звуков и «улыбка» вместо драки

Пятнистые гиены оказались настоящими мастерами коммуникации. Как выяснили учёные, их способность передавать сигналы друг другу не уступает аналогичным навыкам у многих приматов. Исследование опубликовали в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Исследователи наблюдали за играми гиен в дикой природе в Танзании и Южной Африке. Оказалось, что эти хищники играют на протяжении всей жизни — хотя молодые делают это чаще, взрослые тоже не прочь порезвиться, особенно в воде. Во время игровых схваток гиенам важно донести до партнёра, что у них нет агрессивных намерений. Иначе игра может перерасти в серьёзный конфликт — а для таких крупных и сильных зверей это особенно опасно.

Самый распространённый сигнал мирных намерений — так называемая «расслабленная открытая пасть» (ROM). Такая «улыбка» предупреждает, что нападение несерьёзное. Однако в групповых играх, когда не все участники видят друг друга, одного этого сигнала недостаточно.

Тогда гиены подключают голос. Учёные насчитали 13 различных звуков, которые они издают во время игры, причём пять из них раньше никогда не описывались. Голосовые сигналы слышны всем участникам, даже если зрительного контакта нет.

Как отметил соавтор исследования Оливер Хёнер, гиены гибко используют разные сигналы в зависимости от ситуации: когда зрительный контакт есть — достаточно мимики, когда игра становится групповой — добавляются звуки. Такое умение подстраивать язык общения под конкретные условия говорит о высоком интеллекте и развитых социальных навыках у пятнистых гиен. Исследование показало, что они способны тонко чувствовать контекст и выбирать нужные сигналы, чтобы игра оставалась дружелюбной и безопасной для всех участников.

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