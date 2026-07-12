Как самые безрассудные пчёлы помогают улью принимать решения без королевы

Учёные выяснили, как пчёлы принимают коллективные решения без руководителя. Оказывается, в улье работает простое правило: несколько смелых особей всегда рискуют и летят за нектаром в любую погоду, а большинство остаётся в безопасности и присоединяется только тогда, когда условия становятся благоприятными. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В улье есть королева, но она не управляет процессом. Вместо этого пчёлы полагаются друг на друга: разведчики делятся информацией, а остальные реагируют на неё. Исследователи построили математическую модель и показали, что такая децентрализованная система работает не хуже, чем если бы всем управлял единый координатор.

Например, если погода портится, то больше пчёл предпочитают переждать, и риск берут на себя лишь немногие. Это позволяет улью экономить ресурсы и выживать в сложных условиях.

Учёные также выяснили, что большим колониям не нужно пропорционально больше разведчиков: даже при увеличении улья в 10 раз число смельчаков растёт незначительно. Это работает только при хорошей связи между особями — например, через знаменитый «танец виляния», которым пчёлы передают информацию о направлении и качестве источника пищи.

Похожие механизмы, по словам исследователей, работают и у других социальных насекомых — например, у пустынных муравьёв-жнецов, которые в жару прекращают сбор пищи, чтобы не терять влагу. Авторы работы отмечают, что их выводы можно проверить в полевых экспериментах.

Ранее сообщалось, что в каждом доме незаметно живут десятки видов насекомых и членистоногих. Среди них — сверчки, крупяная и платяная моль, жучки в муке и старых книгах, древоточцы в мебели, а также тысячи микроскопических клещей в пыли, постели и шерсти животных. Под ванной часто прячутся чешуйницы. Большинство этих соседей безвредны, но некоторые могут доставлять неудобства.