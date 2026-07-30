Капуцины начали осваивать ИИ в дикой природе и уже научились целовать экран ради бананов

Американские исследователи впервые смогли проводить когнитивные тесты с дикими капуцинами без постоянного присутствия человека. Для этого они разработали автономную систему CapuchinAI с сенсорным экраном, распознаванием морд животных и автоматической выдачей угощения. Об исследовании рассказали в университете Эмори.

Капуцины взаимодействуют с искусственным интеллектом в дикой природе. Видео © Университет Эмори

Во время пилотного эксперимента в лесу в Коста-Рике в испытаниях приняли участие 16 обезьян. Первым принцип работы случайно понял самец по кличке Тромпудо: после касания экрана он получил кусочек банана и быстро связал действие с наградой. Другие животные тоже освоили устройство, некоторые даже стали касаться дисплея губами, чтобы получить лакомство.

Пока задания максимально простые: на экране появляется синее поле, а за прикосновение система выдаёт угощение. Одновременно алгоритм распознаёт конкретную особь с точностью около 97%, что позволит в дальнейшем предлагать каждой обезьяне индивидуальные тесты.

Авторы проекта рассчитывают выяснить, почему одни капуцины обучаются быстрее других, как на интеллект влияют окружающая среда и жизненный опыт, а также получить новые данные об эволюции познавательных способностей приматов. Ещё одна цель — приблизить исследования к естественным условиям, исключив влияние присутствия людей на поведение животных.

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