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29 июля, 10:17

Королева пчёл запахом убеждает дочерей остаться жить с матерью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Pelanek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Pelanek

Молодые самки пчёл вида Megalopta genalis сталкиваются с важным жизненным выбором: остаться в родном гнезде и помогать матери растить потомство или отправиться на поиски собственного дома. Учёные впервые установили, что на это решение влияют феромоны матки, о чём сообщают на сайте Phys.org представители Смитсоновского института тропических исследований (STRI)

Когда дочери таких потовых пчёл взрослеют, их дальнейшая жизнь может пойти разными путями. Одни остаются в гнезде рабочими особями, которые не размножаются. Другие покидают материнское гнездо и создают своё — либо в одиночку, либо основывая новую социальную колонию.

Исследователи предположили, что выбор зависит от здоровья матки и от того, даёт ли уход из гнезда больше шансов передать её гены дальше. Чтобы понять, участвуют ли в этом решении химические сигналы самой матки, учёные провели наблюдения на острове Барро-Колорадо в зоне Панамского канала. На протяжении нескольких лет они разместили в естественной среде пчёл сотни искусственных гнёзд.

Каждую особь пометили и записывали видео их поведения, чтобы отследить, кто из дочерей остаётся работать, кто пытается захватить место матки, а кто уходит размножаться в другом месте. Затем состав веществ на теле пчёл изучили с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии — эти методы позволяют определить и измерить отдельные химические соединения.

«Особенно новым в этой работе было то, что химический анализ мы проводили прямо на острове Барро-Колорадо и многократно брали пробы у живых пчёл, отслеживая химические сигналы у одних и тех же свободно живущих особей на протяжении всей их жизни», — рассказал постдок STRI и Принстонского университета Каллум Кингвелл.

Оказалось, что феромоны матки действуют на дочерей сразу двумя способами. На важной стадии развития их уровень у матки повышается и подавляет созревание яичников у дочерей. Кроме того, эти же сигналы отражают репродуктивное здоровье матки: чем выше был уровень феромонов, тем чаще дочери оставались помогать. По словам учёных, феромоны помогают дочерям выбрать между помощью матери и самостоятельным размножением.

Штатный научный сотрудник STRI Билл Вчисло отметил, что подобные химические сигналы могут удерживать зарождающиеся сообщества насекомых от распада и давать время для развития более сложных социальных структур. По его словам, это первый описанный феромон матки для гибко устроенного социального насекомого.

Учёные поймали растения на мейкапе: всё ради охмурения пчёл
Учёные поймали растения на мейкапе: всё ради охмурения пчёл

Ранее учёные разобрались, как пчёлы принимают коллективные решения без вожака. Выяснилось, что в улье действует простое правило: несколько смелых особей летят за нектаром при любой погоде, а большинство остаётся в безопасности и присоединяется только тогда, когда условия становятся благоприятными. Матка в улье есть, но процессом она не управляет — пчёлы полагаются друг на друга: разведчики делятся информацией, остальные на неё реагируют.

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Вероника Бакумченко
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