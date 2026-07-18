Учёные поймали растения на мейкапе: всё ради охмурения пчёл

Учёные из Центра Джона Иннеса выяснили, как дикий львиный зев создаёт нежные градиенты жёлтого цвета для привлечения пчёл, сообщается в журнале Science Advances. Исследователи изучили гибридную зону в Пиренеях, где встречаются два вида растения: один с жёлтыми цветами и пурпурным пятном, другой с пурпурными цветами и жёлтым пятном.

Разница в окраске зависит от семи генов: три контролируют пурпурный цвет, четыре — жёлтый. В гибридной зоне гены смешиваются, создавая оранжевые и белые оттенки, которые привлекательны для садоводов, но менее привлекательны для пчёл. Естественный отбор удерживает гибридную зону в пределах всего 1 км.

Исследование показало, как четыре гена, отвечающих за жёлтый цвет, создают градиент: у одного сорта градиент крутой, у другого — пологий. Эффект отдельного гена может быть едва заметен для человека, но пчёлы его различают.

«Вместе эти четыре гена точно регулируют жёлтый градиент. Некоторые гены оказывают очень незначительное влияние, но каждый из них вносит свой вклад в градиентный рисунок, который отслеживает пчела. Даже те рисунки, которые мы едва можем различить, пчела в гибридной зоне может распознать», — отметил соавтор исследования доктор Десмонд Брэдли.

Ранее стало известно, что пчёлы по-разному ведут себя на разные вкусы: сахар — вытягивают язык, горечь и соль — трясут головой и трут рот. Это совпадает с реакциями «приятно/неприятно» у зверей. В ходе эксперимента Университета Маккуори и китайского вуза шмели оценили сахар, воду, соль и хинин. Сладкое вызывало затяжное облизывание, а солёное с горьким — явное отвращение