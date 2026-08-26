Обидно, но факт: Транспорт заглушает не только тишину, но и пользу от пения птиц

Учёные выяснили, что транспортный шум способен ослаблять положительный психологический эффект от пения птиц. При этом сами звуки природы по-прежнему связаны с улучшением самочувствия.

В исследовании, опубликованном в журнале People and Nature, участвовали более 1500 человек. Они слушали девять вариантов звуковых ландшафтов, где сочетались пение птиц и разная интенсивность шума от транспорта, после чего оценивали своё состояние.

Результаты показали, что пение птиц благоприятно влияет на психологическое состояние независимо от акустической сложности записи. Однако присутствие дорожного шума снижало этот эффект.

Дополнительные измерения сердечного ритма также указали на более выраженную физиологическую реакцию на стресс при прослушивании звуковых ландшафтов с транспортом. Авторы отмечают, что особенно заметным негативный эффект становился при более высокой акустической сложности.

Исследователи также обнаружили связь между восприятием разнообразия птичьих голосов и самочувствием. Участники, которым казалось, что они слышат больше разных видов, сообщали о большем ощущении благополучия. Этот эффект был сильнее у людей, хорошо знакомых с птицами.

Учёные считают, что результаты стоит учитывать при городском планировании. Среди возможных мер они называют снижение скорости движения транспорта и увеличение растительности вокруг парков, чтобы уменьшить воздействие шума.

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