Клопы-вонючки наступают на Россию со скоростью 150 км в год: Биолог назвал регионы под угрозой

Массовое нашествие мраморных клопов, с которым столкнулись жители Краснодарского края, может повториться в ближайшие годы и затронуть другие регионы России. В зоне риска находятся Подмосковье, Северный Кавказ, Ростовская область и юг Волгоградской области.

По словам специалиста, главную роль в распространении насекомых играют мягкие зимы. Отсутствие продолжительных сильных морозов позволяет выживать значительной части взрослых особей, которые весной вновь начинают размножаться.

«Вероятность [повторения нашествия] достаточно высокая. [У нас] есть «мягкие», тёплые зимы — это главный фактор, который позволяет выжить большому проценту взрослых особей», — цитирует Сафонова ТАСС.

Особенно благоприятные условия для мраморных клопов складываются на Северном Кавказе и в Ростовской области. Однако, как отметил биолог, вредители способны постепенно осваивать и более северные территории, включая Московскую область.

Эксперт оценил скорость распространения насекомых в 100–150 километров в год. При этом угрозу они представляют прежде всего для сельского хозяйства, поскольку питаются более чем 300 видами растений.

Вредители повреждают плодовые, ягодные и овощные культуры. Обилие садов, огородов и сельскохозяйственных угодий обеспечивает им постоянный источник пищи, что дополнительно способствует увеличению численности.

Ранее Life.ru сообщал о массовом нашествии клопов-вонючек на юге России. В октябре жители Краснодарского края и Дагестана начали жаловаться на скопления насекомых возле домов и хозяйственных построек. Вредители проникали в квартиры и автомобили, прятались в одежде и щелях. Такая активность связана с поиском тёплых укрытий перед зимовкой.