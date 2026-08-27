Садовод объяснил, как защитить урожай от клопа-вонючки в Подмосковье

Коричнево-мраморный клоп, также известный как клоп-вонючка, способен серьёзно навредить садовым культурам, однако массового нашествия этого вредителя в Подмосковье пока нет. Для человека насекомое опасности не представляет, рассказал руководитель «Садоводов России» Андрей Туманов.

Главное оружие клопа — хоботок, которым он прокалывает растительные ткани и высасывает сок. Повреждённый участок отмирает, нарушается фотосинтез, а при большом количестве вредителей посадки могут заметно ослабнуть.

«Однако я бы советовал садоводам осматривать чердаки и крыши: клопы любят забираться на зиму в различные щели, промежутки между черепицей», — отметил Туманов.

Наиболее комфортно мраморный клоп чувствует себя в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. В столичном регионе его распространение сдерживают холодные зимы, поэтому на участках он пока встречается сравнительно редко.

Обнаруженных насекомых лучше собирать и уничтожать. Если вредителей стало много, можно использовать разрешённые пестициды, однако, по словам Туманова, препараты пиретроидного ряда против них практически неэффективны, заключил специалист в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru рассказывал, что коричнево-мраморный клоп заметно распространился в Москве и Подмосковье и уже приспособился к местному климату. Эксперты указывают, что клоп-вонючка портит урожай и на зиму забирается в дома.