Форма кормушки решает, кто будет у вас обедать. В жестяную банку с узким входом голуби обычно не лезут, а синицы и воробьи ныряют в неё охотно. Открытый лоток собирает всех подряд, а «кекс» из сала на верёвке привлекает синиц, поползней и даже дятлов. Сделать любую из этих кормушек можно за вечер из того, что найдётся дома: пакета из-под молока, бутылки, обрезка доски или кусочка сала. Рассказываем, как собрать шесть вариантов, чем их заполнить и каких гостей ждать у окна.

Кормушка из пакета из-под молока

Кормушка для птиц из пакета из-под молока. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый быстрый вариант, который осилит даже школьник. Лучше брать упаковку с ламинированным покрытием: она меньше размокает от снега. В двух противоположных стенках вырезают окна высотой 4–5 см, а над ними оставляют полоску картона, которая работает как крыша. Ниже окон коробку прокалывают деревянной палочкой, чтобы птицам было где сидеть. В дне прожигают гвоздём пару дренажных отверстий до 2 мм, а в верхнем шве проделывают дырку для шнура.

Засыпать такую кормушку лучше смесью из сырых несолёных семечек подсолнечника, овса и проса. Семечки подсолнечника для мелких птиц стоит слегка раздавить скалкой, чтобы им проще было справиться с семенами. Чаще всего на угощение прилетают воробьи и большие синицы. Пакетную кормушку удобно привязать к ручке окна длинным шнуром: так её легко подтянуть и наполнить, не высовываясь наружу. Створку при этом надолго не открывайте, о чём напоминает и материал о том, почему батареи горячие, а в квартире всё равно холодно.

Бутылка с насестом для балкона

Кормушка из пластиковой бутылки для балкона. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пластиковая бутылка служит дольше пакета и не боится мокрого снега. Её легко снять, вымыть и снова наполнить, а через прозрачные стенки видно, сколько корма осталось. Чтобы конструкцию не раскачивал ветер, на дно кладут пару камешков среднего размера, а вот металлические гайки не подойдут, так как они ржавеют. Вешать её лучше за перилами балкона на кронштейне или рейке, тогда шелуха и помёт полетят вниз, а не на ваши вещи. Порядок работы такой: Вырежьте в бутылке на 1,5–2 литра два окошка шириной 4–5 см друг напротив друга, примерно в 5 см от дна. Ниже окошек проткните бутылку насквозь деревянной палочкой. Это насест. Нагретым гвоздём сделайте в дне несколько отверстий до 2 мм для стока воды. Проденьте прочный шнур через два отверстия в крышке. Засыпьте семечки, овёс или пшеницу примерно до нижнего края окошек.

Жестяная банка против голубей

Кормушка из жестяной банки, в которую не лезут голуби. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если на балкон постоянно прилетают голуби, вешайте металлическую банку с пластиковой крышкой. В крышке вырезают круглое отверстие диаметром 35–50 мм — голуби такой кормушкой обычно не пользуются, а синицы и воробьи осваивают её быстро. Сюда хорошо подходят крупные семечки подсолнечника и кусочки несолёного сала, которое синицы особенно любят зимой.

Деревянный домик с крышей

Деревянная кормушка-домик своими руками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это капитальная кормушка на несколько сезонов. Понадобятся обрезок доски, рейка на бортики и тонкие гвозди или шурупы. Отверстия под них лучше заранее засверлить, чтобы доска не треснула. Дно, бортики и заднюю стенку собирают в лоток, сверху ставят двускатную крышу. В дне обязательно сверлят дренажные отверстия, иначе корм намокнет и превратится в ледяной брикет.

Покрасить домик можно, но только снаружи и только безопасной водной фасадной эмалью или акриловым лаком. Внутреннюю часть, где лежит корм, оставляют чистой, потому что птицы могут отравиться краской и клеем. Такой открытый лоток притягивает самых разных гостей, поэтому крышу стоит делать пониже, а вход уже, чтобы отсечь голубей и ворон. Сюда кладут смесь семян, кусочки яблок и сушёные ягоды рябины и калины. На ягоды прилетают снегири и свиристели, на семечки синицы, поползни и щеглы.

Прозрачная кормушка на окно

Прозрачная кормушка на окно из контейнера. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Такая конструкция позволяет разглядеть птиц прямо с кухни. Её собирают из прозрачного пищевого контейнера на литр. У контейнера срезают половину одной длинной стенки, и получается лоток с крышей и бортиком. В дне делают несколько дренажных отверстий, а к задней стенке крепят две присоски. Стекло снаружи перед этим моют и протирают спиртом, чтобы крепление держалось лучше. Подстраховать её шнуром к ручке окна всё равно стоит: присоски держат не всегда надёжно.

Птицы полагаются на зрение, поэтому в прозрачной кормушке корм должен быть хорошо виден. Насыпьте в неё горсть семечек и немного проса, а сверху положите пару кусочков яблока. Чаще всего на стекло садятся синицы, следом подтягиваются воробьи, а наблюдать за ними можно буквально в полуметре от себя. Порции хватит на один день: птицам нужна поддержка, а не полный пансион. Остатки и шелуху убирайте каждое утро, а раз в месяц мойте кормушку горячей водой.

«Кекс» из сала в формочке

Кекс из сала для синиц своими руками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это лакомство, которое птицы съедают целиком. Несолёное говяжье или свиное сало режут на кусочки и вытапливают на медленном огне. В силиконовую формочку для кексов насыпают семечки, тыквенные семена и дроблёные нежареные орехи, а потом заливают их растопленным жиром. Перед тем как жир застынет, в середину вставляют петлю из шнура. Готовое лакомство вынимают и вешают на ветку или на перила балкона. На такое угощение слетаются синицы, поползни и дятлы.

Где повесить и что нельзя класть

Где повесить кормушку и чем её нельзя заполнять. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Несколько маленьких кормушек лучше одной большой, так как птицы не толпятся и не дерутся, а кошке труднее устроить засаду. Вешайте их за перилами или на окне, а не на полу лоджии. Под кормушку на балконе стоит подложить широкий поддон с бортиком, иначе шелуха полетит на нижний этаж и испортит отношения с жильцами. С ними вообще выгодно дружить, хотя и тут есть тонкости: существуют 7 вещей, которые по приметам нельзя одалживать соседям.

В любую из шести кормушек нельзя класть хлеб, особенно ржаной, потому что в зобе и желудке птицы он разбухает и начинает бродить. Под запретом также солёное, копчёное и жареное, а ещё сладости, цитрусовые и остатки еды со стола. Ветеринары-орнитологи не советуют и сухое пшено: без оболочки оно при хранении покрывается плёнкой, которая расстраивает пищеварение. Мороз, к слову, портит не только корм, но и многое другое, вспомнить хотя бы вещи, которые зимой не стоит оставлять в машине.

Итак, для воробьёв и синиц хватит пакета или бутылки с семечками, от голубей спасёт жестяная банка с узким входом, снегирей приманит деревянный домик с ягодами, а дятлов и поползней сальный «кекс». Главное, чтобы у кормушки были крыша, дренаж и место за перилами, а не на полу. Раз начали кормить, продолжайте до оттепели: разовая подкормка бесполезна. Пока птицы обедают, попробуйте и сами угадать, кто из героев классики разбогател, а кто влез в долги.