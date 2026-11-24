Вечером во вторник, 24 ноября, Москву и Подмосковье накроет сильная метель, которую принесёт балканский циклон Wilka. Снегопад будет усиливаться в течение дня, а пик непогоды ожидается ночью 25 ноября. В столичном регионе уже объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Как сообщает центр погоды «Фобос», циклон движется к столице со стороны Липецкой области. Затем непогода распространится на Рязанскую область и другие регионы Центральной России.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки придутся на середину ночи среды. За двое суток в Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков, а в Подмосковье — до 20 миллиметров. Это составляет примерно от четверти до трети месячной нормы ноября.

Высота снежного покрова в столице к вечеру вторника может достигнуть 3–8 сантиметров, а к концу среды — 6–11 сантиметров.

Гидрометцентр России предупреждает, что 24 ноября в Москве ожидаются снег, местами сильный, метель и снежные заносы. Северо-восточный ветер усилится до 6–11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от минус двух до нуля градусов.

Жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье действует 24 и 25 ноября. Столичное управление МЧС также выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения метеоусловий.

На фоне сильного снегопада московский Дептранс рекомендовал жителям отказаться от поездок на личных автомобилях и по возможности пользоваться метро. Особенно сложная ситуация на дорогах прогнозируется в часы пик.

По предварительным расчётам метеорологов, в четверг, 26 ноября, циклон сместится на северо-восток Европейской России. Снегопад начнёт ослабевать и постепенно прекратится.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября Москву накроет самый сильный снегопад с начала сезона, а высота сугробов может достигнуть десяти сантиметров. Синоптики предупредили, что осадки могут продолжаться практически без перерыва до середины среды.