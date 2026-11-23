Московских автомобилистов предупредили о серьёзных затруднениях на дорогах 24 и 25 ноября из-за сильного снегопада. В условиях плохой видимости средняя скорость движения снизится, а поездки могут занять вдвое больше времени. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам на ближайшие два дня пересесть на метро, а необязательные поездки на личных автомобилях перенести.

Особенно сложная дорожная обстановка ожидается в часы пик — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Тем, кто всё же планирует воспользоваться автомобилем, советуют заранее продумать маршрут и предусмотреть дополнительное время.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и отказаться от резких манёвров. Владельцам грузового транспорта также рекомендовали учитывать погодные условия при выборе маршрутов и не допускать перегруза автомобилей. Отдельное обращение касается парковки. Москвичей попросили не оставлять машины вдоль дорог, если они могут помешать работе снегоуборочной техники. Автомобилистам также рекомендовали уступать дорогу коммунальным машинам.

Ранее Life.ru сообщал, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о снегопаде и метели в Москве 24–25 ноября. По прогнозу Росгидромета, в столице ожидается снег, местами сильный, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.