Шины могут подвести: Можно ли пользоваться зимней резиной, если протектор выглядит целым
Автоэксперт Славнов: Старые зимние шины с целым протектором теряют в эластичности
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Даже зимние шины с практически новым протектором могут представлять опасность на дороге, если используются слишком долго. Со временем резина теряет эластичность и хуже справляется с торможением в экстренных ситуациях. Об этом Life.ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.
По словам специалиста, российское законодательство не устанавливает предельного возраста автомобильных шин. Поэтому само по себе использование резины, выпущенной, например, в 2016 году, не является основанием для штрафа. Однако отсутствие юридического запрета ещё не означает, что старые колёса безопасны.
Дело в том, что резина становится уже не настолько мягкой и эластичной, и поэтому в каких-то экстренных условиях она не сможет выполнить свои функции так же эффективно, как новая, например, при необходимости резко остановиться.
Эксперт рекомендует ориентироваться на срок эксплуатации около пяти лет. При этом состояние покрышек зависит не только от возраста, но и от условий использования, хранения и степени износа. Поэтому даже при целом протекторе важно обращать внимание на состояние резины.
Для зимних шин, предназначенных для эксплуатации на заснеженных и обледеневших дорогах, российские правила устанавливают минимальную остаточную глубину протектора более 4 мм. Если она составляет 4 мм или меньше, использовать такие покрышки на указанном покрытии нельзя. Также запрещена эксплуатация шин с опасными повреждениями, включая расслоения и дефекты, обнажающие корд.
Славнов напомнил, что для легковых автомобилей зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Их необходимо устанавливать на все колёса. При этом юридические требования и рекомендации по сроку службы необходимо различать: даже если покрышка соответствует формальным нормам, её возраст и ухудшение свойств могут стать поводом для замены.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 декабря российские автомобилисты обязаны использовать зимние шины. Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, что шипованная резина должна быть установлена на всех четырёх колёсах. В южных регионах специалист рекомендовал отдавать предпочтение нешипованным шинам.