Даже зимние шины с практически новым протектором могут представлять опасность на дороге, если используются слишком долго. Со временем резина теряет эластичность и хуже справляется с торможением в экстренных ситуациях. Об этом Life.ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам специалиста, российское законодательство не устанавливает предельного возраста автомобильных шин. Поэтому само по себе использование резины, выпущенной, например, в 2016 году, не является основанием для штрафа. Однако отсутствие юридического запрета ещё не означает, что старые колёса безопасны.

Дело в том, что резина становится уже не настолько мягкой и эластичной, и поэтому в каких-то экстренных условиях она не сможет выполнить свои функции так же эффективно, как новая, например, при необходимости резко остановиться. Дмитрий Славнов Автоэксперт и автоюрист

Эксперт рекомендует ориентироваться на срок эксплуатации около пяти лет. При этом состояние покрышек зависит не только от возраста, но и от условий использования, хранения и степени износа. Поэтому даже при целом протекторе важно обращать внимание на состояние резины.

Для зимних шин, предназначенных для эксплуатации на заснеженных и обледеневших дорогах, российские правила устанавливают минимальную остаточную глубину протектора более 4 мм. Если она составляет 4 мм или меньше, использовать такие покрышки на указанном покрытии нельзя. Также запрещена эксплуатация шин с опасными повреждениями, включая расслоения и дефекты, обнажающие корд.

Славнов напомнил, что для легковых автомобилей зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Их необходимо устанавливать на все колёса. При этом юридические требования и рекомендации по сроку службы необходимо различать: даже если покрышка соответствует формальным нормам, её возраст и ухудшение свойств могут стать поводом для замены.