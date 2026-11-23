Если автомобиль попал в аварию из-за снега или гололёда, расходы на ремонт можно взыскать с организации, ответственной за содержание дороги. Однако для этого потребуется доказать, что покрытие не соответствовало установленным требованиям и именно это стало причиной ДТП. Как правильно зафиксировать обстоятельства аварии и добиться компенсации, Life.ru рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

По словам эксперта, сразу после происшествия необходимо включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и проверить состояние людей. Если есть пострадавшие, нужно вызвать скорую помощь и полицию по номеру 112.

Снимите положение машин, лёд, снег, колею, следы торможения, знаки и разметку, сохраните запись регистратора и контакты очевидцев. Попросите инспектора внести обстоятельства в схему и материалы ДТП, измерить дефекты, составить акт выявленных недостатков. Дмитрий Хрулёв Ввице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

При оформлении аварии с участием сотрудников Госавтоинспекции важно проследить, чтобы состояние дорожного покрытия было отражено в материалах ДТП.

Если повреждено только имущество и машины препятствуют движению, проезжую часть необходимо освободить после фиксации обстоятельств происшествия. При наличии раненых или погибших транспортные средства перемещают после съёмки лишь в том случае, если движение других автомобилей невозможно.

Как найти ответственных за состояние дороги

Следующим шагом станет установление организации, которая отвечает за содержание участка. Для этого можно использовать сведения из официальных перечней автомобильных дорог и системы контроля дорожных фондов. У владельца дороги следует запросить информацию о подрядчике и договоре на обслуживание.

Хрулёв напомнил, что ГОСТ Р 50597-2017 устанавливает требования к очистке дорог от снега, устранению зимней скользкости и обеспечению видимости дорожных знаков. Сроки работ зависят от категории дороги. При этом время на уборку снега отсчитывается после окончания снегопада, а на устранение скользкости — с момента её обнаружения.

Как получить компенсацию после аварии

Чтобы взыскать ущерб, необходимо определить стоимость восстановительного ремонта и собрать подтверждающие документы. Эксперт рекомендует провести оценку повреждений, пригласив представителей владельца дороги и подрядной организации, после чего направить им требование о возмещении убытков.

Помимо расходов на ремонт автомобиля, можно потребовать компенсацию обоснованных затрат на эвакуацию, хранение машины и оценку ущерба. Если урегулировать спор не удаётся, следующим шагом станет обращение в суд.

При столкновении с другим автомобилем необходимо также учитывать порядок обращения к страховщику по ОСАГО. При этом наличие гололёда само по себе не освобождает водителя от ответственности. В спорной ситуации важно подтвердить, что он выбирал скорость с учётом дорожных и погодных условий, сохранял контроль над машиной и принимал необходимые меры при возникновении опасности.

Кроме того, потребуется доказать причинную связь между состоянием дороги и аварией. Для установления технических обстоятельств ДТП могут назначаться автотехническая и дорожная экспертизы. Окончательное решение об ответственности сторон и размере возмещения принимает суд.

Как оспорить штраф за скрытые снегом знаки

Отдельно Хрулёв объяснил, как действовать, если водитель получил штраф за нарушение требований знаков или разметки, которые были скрыты снегом.

Постановление можно обжаловать в течение десяти дней со дня вручения или получения его копии. Жалобу на постановление Госавтоинспекции можно направить вышестоящему должностному лицу или в районный суд. Постановление мирового судьи также обжалуется в районном суде.

В качестве доказательств эксперт советует использовать видеозаписи, фотографии с датой съёмки, показания очевидцев и сведения о погоде. Кроме того, можно попросить истребовать схему организации дорожного движения, журнал уборки дороги, акт обследования и исходные снимки камеры.

«Доказательства должны подтверждать, что знак или линия объективно не распознавались до маневра», — подчеркнул Хрулёв.