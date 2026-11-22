Машине, которая простоит до весны, лучше всего подойдёт сухой гараж или закрытая парковка с вентиляцией, рассказали автоэксперты, которые изучили опыт водителей. По их мнению, если авто будет зимовать на улице, для него стоит выбрать ровную площадку и дышащий хлопковый чехол.

Перед долгой стоянкой стоит убедиться, что автомобиль исправен, осмотреть днище, заменить масло и залить незамерзайку в бачок омывателя. Бак лучше заправить полностью, чтобы на стенках не собирался конденсат. Напоследок нужно смыть с кузова дорожные реагенты и нанести защитную полироль.

От мойки до места стоянки лучше доехать своим ходом. По дороге тормозные диски и колодки успеют просохнуть. Чтобы за зиму они не приржавели друг к другу, нужно оставить машину на передаче или в режиме парковки, не затягивая ручник.

Для стоянки на улице или в холодном гараже шины стоит накачать до верхней границы нормы. Последним отключают аккумулятор — за несколько месяцев он может разрядиться и замёрзнуть. Зимой стоит время от времени проверять давление в шинах.

«Главное в помещении — не тепло, а стабильная температура. При её перепадах на металле оседает конденсат, что при повреждении ЛКП ведёт к ржавчине», — пояснили собеседники RT.