«Главное — стабильная температура»: Водителям объяснили, как законсервировать авто на зиму
Автоэксперты посоветовали водителям оставлять машину на зиму в сухом гараже
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Машине, которая простоит до весны, лучше всего подойдёт сухой гараж или закрытая парковка с вентиляцией, рассказали автоэксперты, которые изучили опыт водителей. По их мнению, если авто будет зимовать на улице, для него стоит выбрать ровную площадку и дышащий хлопковый чехол.
Перед долгой стоянкой стоит убедиться, что автомобиль исправен, осмотреть днище, заменить масло и залить незамерзайку в бачок омывателя. Бак лучше заправить полностью, чтобы на стенках не собирался конденсат. Напоследок нужно смыть с кузова дорожные реагенты и нанести защитную полироль.
От мойки до места стоянки лучше доехать своим ходом. По дороге тормозные диски и колодки успеют просохнуть. Чтобы за зиму они не приржавели друг к другу, нужно оставить машину на передаче или в режиме парковки, не затягивая ручник.
Для стоянки на улице или в холодном гараже шины стоит накачать до верхней границы нормы. Последним отключают аккумулятор — за несколько месяцев он может разрядиться и замёрзнуть. Зимой стоит время от времени проверять давление в шинах.
«Главное в помещении — не тепло, а стабильная температура. При её перепадах на металле оседает конденсат, что при повреждении ЛКП ведёт к ржавчине», — пояснили собеседники RT.
Ранее Life.ru выяснил, что перед долгой стоянкой нужно проверить салон авто. Бутылки с водой и банки газировки лучше забрать из машины до морозов. При замерзании вода расширяется и может разорвать упаковку.