При включённой рециркуляции воздуха запах кишечных газов в машине может сохраняться значительно дольше. Это показала компьютерная симуляция автора AeroJAX_CFD.

Симуляция показала, как пердёж распространяется по салону автомобиля. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aerojax_cfd

Согласно представленным расчётам, при включённой рециркуляции концентрация условного пахучего вещества оказалась в пять раз выше, чем при подаче свежего воздуха с улицы. Разницу показали два варианта моделирования с одинаковым источником запаха.

Причина кроется в работе автомобильной вентиляции. Когда водитель нажимает кнопку рециркуляции, система преимущественно использует воздух из салона, не обеспечивая полноценного притока снаружи. В результате пахучие вещества дольше остаются внутри машины и разносятся воздушными потоками.

При выключенной рециркуляции ситуация меняется. Вентиляция начинает подавать наружный воздух, который разбавляет концентрацию пахучих веществ и постепенно вытесняет их из салона. Поэтому неприятный запах при таком режиме может исчезнуть быстрее.

Ранее Life.ru рассказывал о семи привычках автомобилистов, которые могут навредить здоровью. Среди них оказалось длительное использование рециркуляции воздуха. Эксперты предупреждали, что без притока свежего воздуха в салоне может становиться душно, а водитель рискует столкнуться с сонливостью и снижением внимания.