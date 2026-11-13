Российским автомобилистам необходимо сменить летние шины на зимние до 1 декабря 2026 года, даже если на улице сохраняется плюсовая температура и нет снега. С наступлением календарной зимы езда на неподходящей резине станет нарушением, за которое предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Юрист пояснил, что требования к сезонности автомобильных шин закреплены в российских нормативных актах и действуют по календарному принципу. Для легковых автомобилей и лёгких грузовиков использование зимних покрышек обязательно с 1 декабря по последний день февраля включительно.

«Согласно правовым актам Российской Федерации, замена шин осуществляется исходя из установленных временных интервалов», — отметил Зокиров.

За нарушение сезонных требований водитель может получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. При этом наличие сухого асфальта, отсутствие заморозков или относительно тёплая погода не освобождают от соблюдения установленных правил.

По словам специалиста, действующее законодательство не позволяет отдельным субъектам России самостоятельно назначать другие даты обязательной замены шин. Поэтому требования распространяются и на северные территории с суровыми морозами, и на южные регионы, где зимой температура нередко остаётся положительной.

«Действующее федеральное законодательство не предусматривает возможности установления субъектами РФ иных дат, в течение которых необходимо заменять шины», — подчеркнул Зокиров.

При этом ограничения касаются не только зимнего сезона. С 1 июня по 31 августа в России запрещено использовать шипованные покрышки. Нешипованные зимние шины под этот летний запрет не подпадают, хотя их эксплуатационные свойства не рассчитаны на высокие температуры.

Технический регламент также требует, чтобы зимние шины были установлены на всех колёсах автомобиля. Использовать одновременно летние и зимние покрышки нельзя. Кроме того, на заснеженном или обледеневшем покрытии остаточная глубина протектора зимних шин при отсутствии индикаторов износа должна превышать четыре миллиметра.

Специалисты рекомендуют не ждать последнего дня ноября, а ориентироваться на фактические погодные условия. Когда среднесуточная температура устойчиво опускается до плюс пяти — семи градусов, летняя резина начинает хуже обеспечивать сцепление с дорогой. Поэтому в регионах, где уже наступили холода и возможен гололёд, переобуть автомобиль следует заранее.

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