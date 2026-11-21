МВД разрешило россиянам фотографироваться на водительские права в очках
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Россияне, которые постоянно носят очки, могут фотографироваться в них на водительское удостоверение. Главное условие — стёкла должны быть прозрачными, без тонировки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве пояснили, что лицо на фотографии должно быть чётко видно строго анфас. Головные уборы запрещены, за исключением случаев, когда религиозные убеждения не позволяют человеку появляться перед посторонними с непокрытой головой. При этом головной убор не должен скрывать овал лица.
Приносить готовую фотографию для получения российского водительского удостоверения не требуется — снимок делают непосредственно при оформлении документа. В МВД также уточнили, что последующее редактирование изображения не предусмотрено.
Ранее Life.ru сообщал, что Минтранс России прорабатывает возможность поездок россиян в Китай на личных автомобилях. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, конкретные сроки запуска такого формата путешествий пока не определены. Одним из главных вопросов остаётся взаимное признание водительских удостоверений. Россия и Китай обсуждают соответствующее соглашение, а для пересечения границы на легковых машинах рассматривают пять пунктов пропуска, которые уже технически готовы принимать такой транспорт.