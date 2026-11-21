Россияне, которые постоянно носят очки, могут фотографироваться в них на водительское удостоверение. Главное условие — стёкла должны быть прозрачными, без тонировки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве пояснили, что лицо на фотографии должно быть чётко видно строго анфас. Головные уборы запрещены, за исключением случаев, когда религиозные убеждения не позволяют человеку появляться перед посторонними с непокрытой головой. При этом головной убор не должен скрывать овал лица.

Приносить готовую фотографию для получения российского водительского удостоверения не требуется — снимок делают непосредственно при оформлении документа. В МВД также уточнили, что последующее редактирование изображения не предусмотрено.