В России автомобиль могут конфисковать за повторное нетрезвое вождение, серьёзное превышение скорости и ряд других нарушений ПДД. В пресс-службе МВД России разъяснили, в каких случаях водитель рискует лишиться транспортного средства.

«Транспортное средство может быть конфисковано только в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом РФ, на основании соответствующего обвинительного судебного приговора», — уточнили в ведомстве РИА «Новости».

Одним из оснований для изъятия машины является повторная пьяная езда. Такая мера предусмотрена статьёй 264.1 УК РФ для автомобилистов, которых ранее уже привлекали к административной ответственности за управление в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования.

Без автомобиля могут остаться и злостные нарушители скоростного режима. Речь идёт о повторном превышении разрешённой скорости на 60–80 км/ч и более, если водителя уже лишали прав за аналогичный проступок. Под действие статьи 264.2 УК РФ также подпадает повторный выезд на встречную полосу при соответствующих условиях.

Ещё одно основание предусмотрено статьёй 264.3 УК РФ. Она устанавливает уголовную ответственность за управление транспортом после лишения водительских прав при наличии предусмотренных законом обстоятельств.

В МВД подчеркнули, что конфискация означает безвозмездное изъятие машины с последующей передачей в собственность государства. Согласно статье 104.1 УК РФ, такая мера применяется к транспортному средству, принадлежащему обвиняемому и использованному при совершении преступления. Это касается и автомобилей, находящихся в совместной собственности супругов.

Ранее Life.ru рассказывал о конфискации Porsche Cayenne у победительницы конкурса «Миссис Россия — 2010» Вероники Дремлюги. Женщину повторно поймали на нетрезвом вождении после ДТП на трассе М-9 «Балтия». Суд назначил ей 350 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два с половиной года и обратил иномарку в доход государства.