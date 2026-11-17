Российский рынок автомобилей постепенно перестраивается: привычный маршрут ввоза иномарок через Белоруссию теряет привлекательность, а поставки всё активнее переориентируются на Китай и Киргизию. За год с небольшим доля соседней республики в поступлениях российского утильсбора с импортируемых машин сократилась более чем вдвое. Эксперты предупреждают, что изменения могут ударить по кошелькам покупателей, особенно тех, кто рассчитывает приобрести мощную или премиальную иномарку, пишет газета «Известия».

По подсчётам рейтингового агентства «Эксперт РА», в марте 2025 года на Белоруссию приходилось 42% поступлений утильсбора с импортируемых автомобилей, а в июле 2026-го показатель упал до 19,8%. Одной из главных причин стали новые правила расчёта платежей и усиление контроля за оформлением машин через страны Евразийского экономического союза.

Раньше импортёры могли пользоваться разницей в таможенных платежах, оформляя автомобили в соседней республике. Теперь российские регуляторы сопоставляют уплаченные в странах ЕАЭС суммы с отечественными ставками и требуют доплатить разницу. Кроме того, для машин мощнее 160 лошадиных сил льготный утильсбор при личном ввозе не применяется. По данным «Автостата», 94% новых автомобилей, доставленных через Белоруссию с января по август 2026 года, превышали этот порог.

Дополнительным препятствием стало увеличение белорусского утильсбора для юридических лиц. С 29 апреля ставки выросли на 7%. Например, при коммерческом ввозе автомобиля с двигателем объёмом 1–2 литра платёж теперь составляет от 690 тысяч до 1,22 миллиона рублей, а для машин с моторами 2–3 литра — от 1,94 до 2,94 миллиона рублей. В результате использовать республику как промежуточную площадку для экономии стало значительно сложнее.

Изменения уже отражаются на статистике поставок. За первые восемь месяцев 2026 года через Белоруссию ввезли 16,4 тысячи легковых автомобилей — на 8,4% меньше, чем за аналогичный период ранее. При этом альтернативные направления демонстрируют противоположную динамику.

Главным поставщиком остаётся Китай. Прямой импорт новых машин оттуда за январь — август увеличился на 22%, достигнув 190,5 тысячи единиц. Ещё быстрее растёт киргизское направление: транзит через эту республику подскочил на 156%, до 47,8 тысячи автомобилей. По данным «Автостата», на Китай и Киргизию пришлось соответственно 71% и 18% всего ввоза новых легковых машин за девять месяцев года.

Через китайский маршрут в Россию доставляют не только местные марки, но и японские и немецкие автомобили. Киргизия сохраняет привлекательность прежде всего для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Премиальные модели также продолжают привозить через ОАЭ, а дополнительным транзитным и складским направлением может стать Казахстан.

Однако смена маршрута не гарантирует покупателям экономии. Итоговая стоимость зависит от логистики, таможенных платежей и размера утильсбора. Особенно чувствительными изменения могут оказаться для тех, кто выбирает мощные внедорожники и дорогие иностранные модели.

Среди автомобилей, которые традиционно активно поставлялись через Белоруссию, эксперты выделяют Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7, а также Range Rover. Для таких машин превышение порога в 160 лошадиных сил означает потерю возможности воспользоваться льготной ставкой при личном ввозе.

Разница в платежах может быть колоссальной. Например, утильсбор для автомобиля младше трёх лет с двигателем объёмом 1–2 литра и мощностью 180 лошадиных сил в 2026 году составляет 900 тысяч рублей. Для аналогичной машины мощностью 150 лошадиных сил при соблюдении условий льготного ввоза сумма составляет всего 3,4 тысячи рублей.

По оценке доцента РЭУ имени Плеханова Марии Ермиловой, новые автомобили премиального сегмента могут подорожать на 5–15%, а массовые модели — на 3–8%. Сильнее всего изменения затронут мощные, дизельные и гибридные машины. При этом уже ввезённые дорогие автомобили с высокой мощностью вряд ли существенно подешевеют из-за ограниченного предложения.

Перестройка автомобильного импорта продолжится и в следующем году. С 1 мая 2027 года Минпромторг планирует ужесточить контроль за применением льготного утильсбора при ввозе автомобилей через Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. Таможенники смогут отказывать в применении льготной ставки непосредственно при проверке документов, если обнаружат нарушения.

Кроме того, для сохранения льготного платежа автомобиль потребуется поставить на учёт в МВД в течение месяца после таможенного оформления. Годичный срок владения машиной также планируют отсчитывать с момента её регистрации.

Полностью Белоруссия из схем автомобильного импорта не исчезнет: через неё продолжат доставлять отдельные европейские модели премиум-класса и подержанные автомобили. Однако прежнего значения массового транзитного центра республика, по оценкам экспертов, уже вряд ли достигнет. Основным направлением поставок в ближайшие год-два, вероятнее всего, останется Китай.

Ранее Life.ru подробно разбирался, как изменится ввоз автомобилей из стран ЕАЭС и почему привычные схемы могут перестать работать. Изменения в расчёте утильсбора уже заставили импортёров пересматривать маршруты и искать новые способы доставки машин в Россию. Эксперты объяснили, какие автомобили ещё можно привезти по льготным ставкам и почему при покупке иномарки теперь особенно важно заранее считать все обязательные платежи.