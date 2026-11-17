Если после покупки автомобиля выяснилось, что приставы наложили на него арест или запрет регистрационных действий из-за долгов прежнего хозяина, новый владелец может добиться отмены ограничений. Главное — доказать, что машина перешла в его собственность до их введения, рассказал Life.ru адвокат Эмин Гейдаров.

Ситуация типичная — человек покупает автомобиль, а через неделю в ГИБДД ему отказывают в регистрации: на машину наложен запрет регистрационных действий по долгам прежнего хозяина. Иногда хуже: автомобиль арестован в рамках уголовного дела продавца или оказывается в залоге у банка. Шансы отстоять машину есть, но многое зависит от того, когда появилось ограничение и как оформлялась покупка. Эмин Гейдаров Адвокат

По словам адвоката, право собственности на автомобиль обычно возникает в момент его передачи покупателю, если договором не предусмотрено иное. Регистрация в ГИБДД лишь подтверждает постановку машины на государственный учёт. Поэтому, если запрет появился уже после перехода права собственности, его можно оспорить. Для начала следует обратиться к судебному приставу с заявлением о снятии ограничения, приложив договор купли-продажи, акт приёма-передачи и документы об оплате.

«Если пристав откажет, нужно обращаться в суд с иском об освобождении имущества от ареста (ст. 442 ГПК РФ, ст. 119 Закона «Об исполнительном производстве»)», — пояснил адвокат.

Ответчиками по такому иску выступают продавец-должник и взыскатель, в интересах которого наложены ограничения. Судебного пристава привлекают к разбирательству в качестве третьего лица. Чтобы подтвердить фактическую передачу автомобиля, покупателю пригодятся банковские переводы, полис ОСАГО, чеки за ремонт и другие доказательства владения машиной.

При этом затягивать с регистрацией не стоит: закон отводит на обращение в ГИБДД десять дней. Если автомобиль месяцами продолжает числиться за продавцом, суд может усомниться в реальности сделки.

Отдельные сложности возникают с машинами, арестованными в рамках уголовного дела или находящимися в залоге. В первом случае оспаривать ограничения необходимо с учётом уголовно-процессуального порядка, во втором — доказывать добросовестность приобретения. Если сведения о залоге на момент покупки уже находились в нотариальном реестре, покупателю будет сложно утверждать, что он не знал об обременении.

Когда запрет существовал ещё до продажи, ситуация становится сложнее. В таком случае покупатель при наличии законных оснований вправе потребовать от продавца уменьшения стоимости автомобиля или расторжения договора с возвратом денег. Однако значение имеет и то, знал ли он об ограничениях до заключения сделки.

«Мой совет: до сделки проверьте автомобиль на сайте Госавтоинспекции, в реестре залогов и продавца в базе ФССП и на Федресурсе. Платите только переводом и ставьте машину на учёт сразу. Эти простые шаги стоят нескольких часов, а судебный спор занимает месяцы», — заключил Гейдаров.

Ранее Life.ru сообщал, что москвич через суд добился снятия запрета на регистрацию BMW, объявленного в международный розыск. Мужчина приобрёл автомобиль в Южной Корее, однако впоследствии машину изъяли из-за розыска по линии Интерпола. Тверской суд Москвы обязал столичное управление МВД отменить ограничения.