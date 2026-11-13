Тверской районный суд Москвы обязал столичное управление МВД снять запрет на регистрационные действия с автомобилем BMW, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Суд также постановил допустить машину к эксплуатации и участию в дорожном движении.

Решение вынесли 13 ноября по иску москвича Дмитрия Пака. Суд удовлетворил его требования к ГУ МВД России по Москве в полном объёме.

История началась в октябре 2025 года, когда мужчина приобрёл подержанный BMW в Южной Корее. Автомобиль ввезли в Россию и зарегистрировали в ГИБДД. Однако в апреле 2026 года машину изъяли сотрудники ДПС: выяснилось, что она числится в международном розыске по инициативе Германии.

При этом российские правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. По словам владельца, сведения о предполагаемом хищении автомобиля в Германии не были документально подтверждены. Пак обратился в суд, чтобы снять ограничения, мешавшие ему пользоваться покупкой.

Рассмотрев спор, суд встал на сторону автовладельца. Теперь московское управление МВД обязано отменить регистрационный запрет и обеспечить допуск BMW к дорожному движению.