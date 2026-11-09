Тверской районный суд Москвы 1 декабря рассмотрит иск владельца BMW X5, который Германия объявила в международный розыск. Дату основного заседания суд назначил после предварительного слушания.

Владелец машины Дмитрий Пак просит исключить автомобиль из учёта разыскиваемых по каналам Интерпола и снять запрет на регистрационные действия. По его словам, при ввозе и оформлении BMW сведений о розыске не было, а данные о предполагаемой краже в Германии документально не подтверждены.

Пак купил BMW в Южной Корее в октябре 2025 года. В России он уплатил таможенные пошлины и утильсбор, поставил машину на учёт и получил номера. О розыске он узнал в апреле от сотрудников ГИБДД. Машину изъяли, а затем передали Паку на ответственное хранение. Он ею не пользуется.

Российские правоохранители уголовное дело не возбудили. Они сообщили немецкой стороне, что автомобиль найден, и запросили сведения о том, остаётся ли розыск в силе и намерена ли Германия добиваться возврата машины. Ответа пока нет.

Представитель столичного главка МВД возразил против иска. По его словам, запись о розыске появилась в системе в начале апреля, а российское МВД может просматривать сведения в международных базах, но технически не может их удалить.

Ранее Life.ru рассказывал, что покупка подержанного автомобиля по привлекательной цене может обернуться потерей и машины, и денег. Продавец сначала оформляет кредит под залог транспортного средства, затем продаёт его, а после получения оплаты заявляет правоохранителям, что пошёл на сделку под давлением мошенников.