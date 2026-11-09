Покупка подержанного автомобиля по привлекательной цене может обернуться потерей и машины, и денег. Продавец сначала оформляет кредит под залог транспортного средства, затем продаёт его, а после получения оплаты заявляет правоохранителям, что пошёл на сделку под давлением мошенников. О новой схеме обмана РИА «Новости» рассказала юрист Евгения Сабитова.

Расчёт аферистов строится на том, что сведения о залоге не всегда сразу появляются в реестре. Этим пользуется владелец: пока обременение не отражено в базе, он предлагает автомобиль покупателю, уверяя, что с документами и юридической историей всё в порядке. Цена при этом может быть заметно ниже рыночной. Получив деньги, бывший хозяин обращается в полицию и утверждает, что его вынудили продать машину. Правоохранители могут изъять транспортное средство на время проверки, а самого покупателя начать проверять на причастность к преступлению.

Самый неприятный исход — если суд признает продавца потерпевшим. Тогда автомобиль могут вернуть прежнему владельцу, а покупателю придётся добиваться возврата уплаченных средств. По словам Сабитовой, похожие судебные споры возникают и в случаях, когда пожилые люди продают автомобили, а затем заявляют, что сделали это под влиянием телефонных мошенников.

Юрист советует до покупки проверять машину по VIN в реестре уведомлений о залоге движимого имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если автомобиль находится в залоге, деньги за него следует перечислять непосредственно банку, указав назначение платежа. Если продавец после сделки заявит о принуждении, покупателю стоит обратить внимание на возможное злоупотребление правом и потребовать проверить обстоятельства обращения в полицию.

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